ختام دورة الرخصة الآسيوية لكرة القدم للمستوى « B »

بمشاركة 24 مدربا

نزوى ـ من مؤمن الهنائي:

تصوير: خالد الحضرمي :

احتفل الاتحاد العماني لكرة القدم باختتام دورة الرخصة الآسيوية للمدربين للمستوى B والتي أقيمت بالمجمع الرياضي بنزوى، رعى حفل ختام الدورة أحمد بن محمد الحراصي مدير إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الداخلية بحضور المحاضرين في الدورة وعدد من المدربين السابقين إلى جانب المدربين المشاركين

وقد تواصلت الدورة على مدى 21 يوما تنوعت في محاورها بين الجوانب النظرية والعملية بمشاركة 24 مدرباً من مختلف أندية السلطنة ومن جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية عملوا على تنفيذ البرنامج المعد من محاضري الدورة الذي اشتمل على تطبيق الجانب التكتيكي في كرة القدم كالهجوم بأشكاله المتنوعة والدفاع بمبادئه المختلفة وتكتيك الضغط في مختلف مناطق اللعب بتشكيلات متنوعة الفردية والجماعة والتهديف بتكتيكات متنوعة من الكرات العرضية أو التسديد المباشر والكرات الثابتة ومن زوايا مختلفة.

كما تناولت الدورة حراسة المرمى بمواقف مختلفة، فيما كان لجانب التمرير والاستحواذ نصيب في الجانب العملي فيما كان الجزء النظري والمعرفي جوانب مختلفة كتحليل المباريات -( تحليل مباراة نادي بهلاء مع نادي النصر في دوري عمان تل) - وشرح الوحدة التدريبية واهمية الاتصال المؤثر ونظم اللعب، كما قام المدربون المشاركون بتقديم عروض لمواضيع وعناوين كروية مختلفة وفي ختام الاحتفالية، قام راعي المناسبة بمعية محاضري الدورة بتوزيع شهادات المشاركة للمدربين .

الجدير بالذكر أن الدورة حاضر فيها المحاضر الآسيوي سالم بن عزان المقيمي بمساعدة المحاضر الآسيوي محمد بن سعيد بن حمدان الهنائي والإداري سالم بن علي بن رجب الكثيري.

وتناولت الدورة في برامجها عددا من المواضيع النظرية والعملية وعدد من الاختبارات للمدربين، كما اشتملت على محاضرات في علم النفس ومحاضرات في قانون لعبة كرة القدم ومحاضرات في اللياقة البدنية إلى جانب محاضرات في تدريب حراس المرمى ومحاضرات في الطب الرياضي رئيس قسم العلاج الطبيعي التأهيل بدائرة الطب وعلوم الرياضة .