نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاردي يصل لرقم تاريخي في مباراته الوداعية مع ليستر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حتفل جيمي فاردي نجم ليستر سيتي بمباراته الأخيرة مع النادي بتسجيل هدفه رقم 200 بقميص الفريق في الفوز 2-صفر على ضيفه إبسويتش تاون الهابط بالفعل على ملعب كينج باور بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وخاض فاردي (38 عاما) مباراته 500 مع ليستر بعد مرور 13 عاما منذ قدومه من فليتوود تاون، وافتتح التسجيل في الدقيقة 28 بعدما وضع الكرة بهدوء في مرمى الحارس أليكس بالمر بعدما انطلق جيمس جاستن من منتصف الملعب ومنحه تمريرة متقنة.

وسدد الجناح كيسي ماكاتير كرة قوية ارتطمت بالقائم قبل أن يضاعف تقدم ليستر بتسديدة قوية في الدقيقة 69 حين منحه ويلفريد نديدي تمريرة مباشرة.

ويحتل ليستر المركز 18 برصيد 25 نقطة بينما يحتل إبسويتش المركز 19 برصيد 22 نقطة.