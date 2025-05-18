نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي بروين يكشف موقفه من مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لن يشارك "على الأرجح" مع فريقه في كأس العالم للأندية المقررة الشهر المقبل في أميركا، وذلك لتجنب إصابة قد تعيق مساعيه للعثور على نادٍ جديد.

ويغادر دي بروين مانشستر سيتي بعد 10 سنوات عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم، ولكن كانت هناك تكهنات بأنه قد يوقع عقدًا قصير الأمد للبقاء مع فريقه في كأس العالم للأندية.

وفشل دي بروين في إضافة المزيد من الألقاب إلى سجله بقميص سيتي هذا الموسم، اذ خسر لقب الدوري لصالح ليفربول، كما تعرض لهزيمة في نهائي الكأس أمام كريستال بالاس 0-1.

وتُعدّ الفترة الاولى من الانتقالات الصيفية بمثابة فترة تسجيل إضافية استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، ما يسمح فعليا للاعبين في وضعية دي بروين المشاركة في المسابقة.

ستكون مباراة مانشستر سيتي الافتتاحية في مونديال الأندية أمام الوداد المغربي في فيلادلفيا في 18 يونيو، لكن من غير المرجح أن يشارك اللاعب البالغ 33 عاما نظرًا لعدم حسم خططه المستقبلية في الوقت الحالي.

وقال دي بروين: الأمر غير منطقي. لكن هذا يحدث عندما تدخل بطولات جديدة في منتصف عقدك.

وتابع: يجب أن أعتني بنفسي، لأنه إذا تعرضتُ للإصابة في كأس العالم للأندية، فماذا سأفعل؟ لن يهتم بي أحدٌ حينها، لذا هناك احتمال كبير ألّا أشارك في المباراة، لكنني لا أعرف، ربما نعم.