نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد الزمالك يفوز على منتدي المغربي في كأس الكؤوس الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره منتدي المغربي بنتيجة 36 - 20 ، وذلك في ثالث مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً قويًا خلال أحداث اللقاء، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 16 - 11، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 36 - 20

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك غدًا الاثنين مع نظيره وداد سمارة، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، محمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، ماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، أشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، أحمد خشبة مديرا إداريا ".

