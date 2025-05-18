عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إشبيلية في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، جاكوبو رامون، خيسوس فاييخو، فران جارسيا.

خط الوسط: جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: كيليان مبابي، إندريك فيليبي، أردا جولر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.