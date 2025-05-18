نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشارقة الإماراتي بطلًا لدوري أبطال آسيا 2 على حساب ليون السنغافوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الشارقة الإماراتي ببطولة دوري أبطال آسيا 2 بعدما تغلب على ليون سيتي سايلرز السنغافوري 2-1 في المباراة النهائية يوم الأحد على ستاد بيشان في سنغافورة.

وهز التونسي فراس بلعربي الشباك على ملعب بيشان في سنغافورة من مسافة قريبة في الدقيقة 74.

وعادل ماكسيم ليستين النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يحسم ماركوس ميلوني فوز الشارقة قبل لحظات من النهاية.

وتوج الشارقة بأول ألقابه الآسيوية وكذلك الأول في هذه البطولة التي حلت محل كأس الاتحاد الآسيوي.

ونجح الفريق الإماراتي، الذي يقوده الروماني كوزمين أولاريو، في إنقاذ موسمه بعد إخفاقه في التتويج بدوري المحترفين الإماراتي وخسارة نهائي كأس رئيس الإمارات أمام شباب الأهلي.