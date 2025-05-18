نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: شخصية الأهلي تنتزع البطولات من الجميع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي محمد شبانة بآداء وإصرار لاعبي الأهلي خلال المباريات الماضية في بطولة الدوري ليتصدر جدول الترتيب بعد أن كان بعيدا عنها.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم ان رغبة لاعبي الأهلي في القتال على الحفاظ بدري الدوري وعدم الإستسلام أو التركيز مع الأزمات المحيطة بالمسابقة كان كفيلا لإعتلاء الصدارة منفردا وهو ما أكدته الثواني الأخيرة من مباراة البنك الأهلي أمس حيث جاء هدف وسام أبو علي كالصاعقة على لاعبي البنك وجهازهم الفني.

واشاد شبانة بعماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي والذي حقق الانتصار في كل المباريات التي قادها مستغلا سقوط بيراميدز ليصل إلى الصدارة.



واتم شبانة بأن شخصية الأهلي هي التي انتصرت في النهاية لتنتزع لقب الدوري من أحضان بيراميدز.