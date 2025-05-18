تشكيل منتخب مصر تحت 20 عاما أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا للشباب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر الشباب لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المنتخب النيجيري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عام.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب الدفاع الجوي.

تشكيل مصر الرسمي أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: أحمد وهب.

خط الدفاع: محمد عاطف- محمد جمال- عبد الله بوستانجي- محمود لبيب.

وسط الملعب: أحمد خالد كباكا- محمد السيد- مهاب سامي.

خط الهجوم: أحمد شرف- عمر أسامة حسن- مهند محمد.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر خسر أمام المغرب بهدف نظيف، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، لينافس على المركز الثالث والرابع أمام نيجيريا.