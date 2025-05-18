نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم البرازيل خارج ريال مدريد.. مفاجأة ضخمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الصحافة الاسبانية عن وجود نجم جديد سيرحل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من صفوف ريال مدريد بعد شعوره بالتجاهل.



خسر ريال مدريد هذا الموسم كل الألقاب التي كان ينافس عليها، دوري أبطال أوروبا أمام ارسنال ضمن منافسات ربع النهائي، والدوري الإسباني والسوبر وكأس الملك ضد برشلونة.



وافق نادي ريال مدريد عن قبول اعتذار الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وجهازه بالكامل، وتم تعيين الإسباني تشافي الونسو مدير فني منذ اول يونيو.

نجم منتخب البرازيل سيرحل

كشفت الصحافة الاسبانية عن طريق

( ‎diarioas )

ان رودريغو وضع قدمًا خارج ريال إنه يمر في فترة صعبة ومتردد كثيرًا

لا يوجد شيء حاسم حتى الآن: سيقرر مستقبلة بعد اجراء ينتظر محادثة مع تشابي الونسو لمعرفة خططه بشكل مباشر