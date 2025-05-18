الرياضة

ملامح صفقة القرن المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز

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ملامح صفقة القرن المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك تعاون منتظر بين الزمالك وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ملامح صفقة القرن المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارتي الناديين يدرسان حاليا إمكانية عقد صفقات تبادلية بين الطرفين سواء على سبيل الإعارة أو الإنتقال النهائي.

وأضاف شبانة أن الزمالك يضع عينه على أربعة لاعبين بيراميدز وهم رمضان صبحي ومهند لاشين وعبدالرحمن مجدي ومحمود زلاكة فيما يرغب بيراميدز في ضم ثلاثي الزمالك سيف الجزيري وأحمد فتوح والوافد المغربي الجديد صلاح مصدق.

واتم شبانة بأنه من المنتظر خلال الأيام المقبلة ان يتوصل الناديين إلى الصياغة التي سيتم بها إتمام الأمر.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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