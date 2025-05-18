نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل اليوم الأحد احداث الجولة السابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2025



يقام اليوم خمسة مباريات قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز بين كلا من:" أرسنال ونيوكاسل يونايتد، ليستر سيتي وتاون، برينتفورد وفولهام،وست هام يونايتد فورست، إيفرتون وساوثهامبتون.



يكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز

يتصدر الفرعون المصري محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 28 هدفًا



ترتيب هدافي الدوري الانجليزي " محمد صلاح على القمة "

. محمد صلاح، ليفربول، 28 هدفًا.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 22 هدفًا.



إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 21 هدفًا.



كريس وود، نوتينجهام فورست، 19 هدفًا.



بريان مبيومو برينتفورد، 18 هدفًا

يوان ويسا، برينتفورد، 17 هدفًا.

ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون 15 هدفًا.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 15 هدفًا.

كول بالمر، تشيلسي 14 هدفًا.

جون فيليب ماتيتا، كريستال بالاس، 14 هدفًا.



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