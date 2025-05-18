نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء عبدالعال يوضح مصيره مع الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، عن موقفه من الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال عبد العال في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: الأمور غير واضحة بشأن استمراري مع الجونة من عدمه وتم الحديث معي من قبل بعض الأندية في منتصف الموسم وتحدثوا معايا ولكن الجونة كان في موقف صعب واعتذرت لهم.

وأضاف: فضلت الاستمرار مع الجونة والأفضل سنراه في الموسم المقبل سأتخذه بصرف نظر عن المقابل المادي في النادي، وعقب انتهءا الموسم سنرى ما هو الأنسب وبالتأكيد سنرى الأفضل وسأختاره.

وتابع: الأهلي الأقرب للدوري أنا بعلن أهلاويتي ولكن هزيمة بيراميدز مباراتين ورا بعض سهل من مهمة الأهلي في حصد لقب الدوري، وفرطوا في صدارة جدول الدوري ولكن لا يلوموا إلا أنفسهم.

وأختتم: بنشتغل ونجتهد وبنعمل اللي علينا، وواجهنا سوء توفيق غيير عادي في بعض المباريات ولكن الحمدلله على ثقة مجلس إدارة الجونة رغم تراجع النتائج في بعض المباريات، والدوري الموسم دا جميل وممتع،على مستوى المنافسة وصراع الهبوط والجميع في موقف ضعب للغاية والفوز في أي مباراة قادر على تغيير موقف فريق.