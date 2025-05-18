نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة واحدة تحسم صفقة بديل أرنولد في ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إعلامية يوم الأحد أن نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز حسم صفقة ضم الهولندي الدولي جيريمي فريمبونغ مدافع باير ليفركوزن الألماني.

وحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن الصفقة تتوقف فقط على اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية.

ولفتت "سكاي سبورتس" إلى أن عقد فريمبونغ البالغ عمره 24 عامًا مع ليفربول سيمتد حتى عام 2030.

وتصل صفقة ضم المدافع الأيمن فريمبونغ مبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليفركوزن والذي يمتد حتى 2028.

ويسعى ليفربول لتعويض رحيل الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، الذي في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وقد وجد ضالته في فريمبونغ الذي سجل 30 هدفا خلال 190 مباراة مع ليفركوزن منذ قدومه من صفوف سيلتك الاسكتلندي في 2021 مقابل 11 مليون يورو.