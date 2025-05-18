علاء عبد العال:بيراميدز فرط في الصدارة.. " ولا يلموموا إلا انفسهم "

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، أن الأهلي هو بطل الدوري المصري الممتاز، وأن بيراميدز كان قريبا من حصد اللاقب ولكن لاعبوه فرطوا في صدارة جدول الدوري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: الأهلي الأقرب للدوري أنا بعلن أهلاويتي ولكن هزيمة بيراميدز مباراتين ورا بعض سهل من مهمة الأهلي في حصد لقب الدوري، وفرطوا في صدارة جدول الدوري ولكن لا يلوموا إلا أنفسهم.

وأضاف: قبل انتهاء المسابقة قولت مسبقا أن الأهلي هو الأقرب للتتويج بالدوريـ ولاعبي الأهلي بخبراتهم والحماس والإصرار نجحوا في استغلال تعثر بيراميدز في مباراتين، ولاعبي السماوي لا يلوموا إلا أنفسهم.

وتابع": الأمور غير واضحة بشأن استمراري مع الجونة من عدمه وتم الحديث معي من قبل بعض الأندية في منتصف الموسم وتحدثوا معايا ولكن الجونة كان في موقف صعب واعتذرت لهم، وفضلت الاستمرار مع الجونة والأفضل سنراه في الموسم المقبل سأتخذه بصرف نظر عن المقابل المادي في النادي، وعقب انتهءا الموسم سنرى ما هو الأنسب وبالتأكيد سنرى الأفضل وسأختاره..

وأختتم: بنشتغل ونجتهد وبنعمل اللي علينا، وواجهنا سوء توفيق غيير عادي في بعض المباريات ولكن الحمدلله على ثقة مجلس إدارة الجونة رغم تراجع النتائج في بعض المباريات، والدوري الموسم دا جميل وممتع،على مستوى المنافسة وصراع الهبوط والجميع في موقف ضعب للغاية والفوز في أي مباراة قادر على تغيير موقف فريق