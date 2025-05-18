نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من الإسماعيلي على استقالة أبو الحسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، حقيقة استقالة نصر أبو الحسن من رئاسة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي.

وقال عبد المسيح مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: محصلش أن المهندس نصر استقال نصر أبو الحسن، وهو متواجد في الوقت الحالي في اجتماع الرابطة مع الأندية ولم يحدث إطلاقا أي استقالة.

أضاف: فوجئت بوجود أخبار عن استقالة المهندس نصر أبو الحسن وهذا عار تماما من الصحة، وان شاء الله انهاردة يكون في أخبار حلوة للإسماعلاوية.

وتابع: كل الاندية اتظلمت بسبب موضوع لعب الـ 9 مباريات هذا الموسم، وبالتالي دا مكانش عدل لكل الأندية، والأندية في بداية الموسم وافقت على ذلك بسبب رغبة الأندية في انتهاء بطولة الدوري في توقيتات مظبوطة ووضع نظام لبطولة الدوري مثل باقي الدوريات العالمية، ووافقنا لإصلاح الكرة المصرية، والاخطاء التحكيمية سبب فيما وصل إليه الإسماعيلي.

وأردف: أعلم أن رغبة العديد من الأندية في إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب الإسماعيلي والمحلة والجميع متعاطف مع الإسماعيلي والمحلة، وحزين للغاية على وضع النادي الإسماعيلي بسبب فقدان هويته منذ سنوات وابعتاده عن مكانه المعتاد وهو المربع الذهبي أو المشاركة في دوري الأبطال، وصعب علينا أننا نلاقي الإسماعيلي في قاع الجدول أو أنه مش هيهبط بسبب قرار هذا مهين لإسم الإسماعيلي

وواصل: نتمنى أن يكون الموسم الأخير في هذه المعاناة والسنوات المقبلة تكون عهد جديد للإسماعيلي، وكتر خير اللاعيبة اللي موجودة وانا التمس لهم العذر بسبب قلة خبراتهم، وأنا أرى لو مقدرناش إننا نفتح القيد الموسم المقبل ونحل أزمات النادي أن يكون هناك استقالة جماعية لجميع أعضاء المجلس وأن نترك الأمر لوزارة الرياضة لاختيار الأنسب.

واختتم عبد المسيح تصريحاته قائلا: الأمور صعبة للغاية على مجلس الإدارة ونحاول على قدر المستطاع ولكن الظروف صعبة للغاية.