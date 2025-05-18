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أحمد جودة - القاهرة - طالب محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بالغاء الهبوط هذا الموسم بسبب تعرض الإسماعيلي إلى ظلم في المسابقة هذا الموسم بسبب ضيق الوقت.

الإسماعيلي: لا بد من إلغاء الهبوط لأن الدوري لم ينتهي في ميعاده المعتاد

وقال عبد المسيح مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: كل الاندية اتظلمت بسبب موضوع لعب الـ 9 مباريات هذا الموسم، وبالتالي دا مكانش عدل لكل الأندية، والأندية في بداية الموسم وافقت على ذلك بسبب رغبة الأندية في انتهاء بطولة الدوري في توقيتات مظبوطة ووضع نظام لبطولة الدوري مثل باقي الدوريات العالمية، ووافقنا لإصلاح الكرة المصرية، والاخطاء التحكيمية سبب فيما وصل إليه الإسماعيلي.

وأردف: أعلم أن رغبة العديد من الأندية في إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب الإسماعيلي والمحلة والجميع متعاطف مع الإسماعيلي والمحلة، وحزين للغاية على وضع النادي الإسماعيلي بسبب فقدان هويته منذ سنوات وابعتاده عن مكانه المعتاد وهو المربع الذهبي أو المشاركة في دوري الأبطال، وصعب علينا أننا نلاقي الإسماعيلي في قاع الجدول أو أنه مش هيهبط بسبب قرار هذا مهين لإسم الإسماعيلي

وواصل: نتمنى أن يكون الموسم الأخير في هذه المعاناة والسنوات المقبلة تكون عهد جديد للإسماعيلي، وكتر خير اللاعيبة اللي موجودة وانا التمس لهم العذر بسبب قلة خبراتهم، وأنا أرى لو مقدرناش إننا نفتح القيد الموسم المقبل ونحل أزمات النادي أن يكون هناك استقالة جماعية لجميع أعضاء المجلس وأن نترك الأمر لوزارة الرياضة لاختيار الأنسب.

واختتم عبد المسيح تصريحاته قائلا: الأمور صعبة للغاية على مجلس الإدارة ونحاول على قدر المستطاع ولكن الظروف صعبة للغاية.