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أحمد جودة - القاهرة - أكدت وسائل إعلام مغربية أن نادي الرجاء البيضاوي حسم صفقة قوية لدعم صفوفه بداية من الموسم المقبل.

الرجاء المغربي يستعيد مدافع الأهلى السابق

ذكرت صحيفة Le360 Sport أن اللاعب الدولي بدر بانون سيعود إلى ناديه السابق بعد محطات احترافية مختلفة في مصر مع الأهلي وآخرها مع نادي قطر.

وأوضحت الصحيفة أنه كشف مصدر في الرجاء البيضاوي، أن عبدالله بيراوين، الرئيس المؤقت للنادي الأخضر، تعاقد مع بدر بانون مدافع النادى الأهلى السابق (31 سنة) لمدة موسمين.

وواصلت: "سبق لمدافع المنتخب المغربي بدر بانون لعب في صفوف الرجاء الرياضي وتوج معه بالعديد من الألقاب كما لعب لنهضة بركان، واحترف في صفوف الأهلي المصري وقطر.