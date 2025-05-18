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أحمد جودة - القاهرة - تقدم فريق سييارا إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم بفضل الفوز على مضيفه سبورت ريسيفه 2 /صفر مساء الست بالجولة التاسعة.

سييارا يتقدم للمركز الخامس بالدوري البرازيلي

وفي باقي المباريات فاز ساو باولو على ضيفه جريميو 2 /1 وفاسكو دي جاما على ضيفه فورتايزا 3 /صفر.

وعلى ملعب بلاسيدو أديرالدو كاستيلو، حسم سييارا فوزه على سبورت ريسيفه بهدف في كل شوط، إذ تقدم لوكاس موجني بهدف في الدقيقة التاسعة ثم أضاف أنطونيو جاليانو الهدف الثاني في الدقيقة 61.

الفوز رفع رصيد سييارا إلى 15 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد سبورت ريسيفه عند نقطتين في المركز الأخير.

ويتصدر بالميراس جدول الترتيب برصيد 19 نقطة يليه فلامينجو ثانيا بـ17 نقطة بفارق الأهداف عن براجانتينو صاحب المركز الثالث، ويحل كروزيرو رابعا برصيد 16 نقطة.