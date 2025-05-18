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أحمد جودة - القاهرة - تأهل تولوكا إلى نهائي الدوري المكسيكي لكرة القدم بفوزه على ضيفه تيجريس أونال 3 /صفر فجر اليوم الأحد في إياب المربع الذهبي.

تولوكا يقسو على تيجريس أونال ويصعد لنهائي الدوري المكسيكي

وأنهى تولوكا شوط المباراة الأول متقدما بهدف سجله ألكسيس فيجا من ضربة جزاء في الدقيقة 18.

وأضاف إدجار لوبيز الهدف الثاني لتولوكا في الدقيقة 79 ثم سجل فيجا الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض قبل ثمان دقائق من نهاية المباراة.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله ليتفوق تولوكا بنتيجة 4 /1 في مجموع اللقاءين.

ويلتقي تولوكا في النهائي مع الفائز من مواجهة كلوب أمريكا مع كروز أزول، بعدما انتهت مباراة الذهاب بتفوق كروز أزول على ملعبه بهدف سجله خوسيه ريفيرو، قبل أن يتعرض اللاعب ذاته للطرد بعدها بسبع دقائق فقط.