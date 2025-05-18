نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفركوزن: لا توترات بشأن مستقبل فيرتز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال سيمون رولفس، المدير الرياضي لباير ليفركوزن، وصيف الدوري الألماني لكرة القدم، إن النادي لا يعاني ضغوطا، وسط تكهنات بإمكانية رحيل نجمه فلوريان فيرتز، هذا الصيف.

ليفركوزن: لا توترات بشأن مستقبل فيرتز

وصرح رولفس، بعد التعادل (2/2) مع ماينز أمس السبت، في الجولة الأخيرة من البوندسليجا: "لا نشعر بالتوتر، ولا نعمل تحت ضغط.. لديه (فيرتز) عقد معنا حتى عام 2027".

واشارت تقارير إعلامية إلى أن فيرتز قد ينتقل إلى بايرن ميونخ، بطل البوندسليجا، فيما ذكرت أخرى أن مانشستر سيتي وليفربول وريال مدريد مهتمون أيضا باللاعب.

وتردد أن شركة باير للأدوية، المالكة لليفركوزن، أعطت الضوء الأخضر لبيع فيرتز، لكن ليس بأقل من 150 مليون يورو.

وفي سياق متصل، أكد رولفس أن ليفركوزن في "المراحل النهائية" من بحثه عن مدرب جديد، ليحل مكان الإسباني تشابي ألونسو، الذي سيغادر هذا الصيف، وسط تكهنات باقترابه من ريال مدريد.

وأضاف رولفس: "أعتقد أننا سنحسم الأمر في مايو (الجاري)".

وتضم قائمة المرشحين لتدريب ليفركوزن: إريك تين هاج، وسيسك فابريجاس، وتشافي هيرنانديز، وساندرو فاجنر.