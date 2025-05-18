نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول ينهي اتفاقه مع ظهير باير ليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى ليفربول الإنجليزي اتفاقه مع الدولي الهولندي جيريمي فريمبونج ظهير أيمن باير ليفركوزن الألماني، للانتقال إلى صفوف الريدز خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ليفربول بصدد الإعلان عن التعاقد مع جيريمي فريمبونج

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سكاي سبورتس اليوم الأحد، فإن إدارة ليفربول أتمت الاتفاق مع جيريمي فريمبونج، للانضمام إلى صفوف الفريق الإنجليزي حتى يونيو 2030.

وأضافت الصحيفة، أن الظهير الهولندي سيخضع خلال الساعات القادمة للفحص الطبي تمهيدًا للإعلان بشكل رسمي انتقاله إلى صفوف الريدز.

وأكدت، أن صفقة انتقال جيريمي فريمبونج إلى صفوف ليفربول ستكلف خزينة النادي الإنجليزي 40 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليفركوزن والذي يمتد حتى يونيو 2028.

وانضم فريمبونج البالغ من العمر 24 عامًا إلى صفوف النادي الألماني موسم 2021، قادمًا من سيلتيك الأسكتلندي، بمقابل 11 مليون يورو.

وخاض الهولندي جيريمي فريمبونج هذا الموسم 2024-25 من باير ليفركوزن، 47 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.

ويسعى الريدز في تدعيم مركز الظهير الأيمن بعدما أعلن الإنجليزي ألكسندر أرنولد الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم.