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أحمد جودة - القاهرة -

يخطط هوفنهايم للإبقاء على مدربه كريستيان إيلزر في الموسم المقبل، رغم أنه أفلت بأعجوبة من شبح الهبوط هذا الموسم.

رغم الموسم الكارثي.. هوفنهايم يخطط للإبقاء على مدربه

وقال المدير الرياضي أندرياس شيكر بعد هزيمة هوفنهايم بأربعة أهداف دون رد، أمام ضيفه بايرن ميونخ بطل الموسم، في الجولة الأخيرة من البوندسليجا أمس السبت "سندخل الموسم المقبل بالتأكيد مع كريستيان إيلزر، علينا منحه الوقت وفترة تحضير أطول، لإحداث تغيير".

وتولى إيلزر تدريب هوفنهايم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 خلفا لبيليجرينو ماتارازو، لكنه فشل في انتشال الفريق من كبوته، حيث أنهى الموسم في المركز 15، بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وأوضح شيكر "نعلم أنه كان موسمًا كارثيًا، الآن نشعر بالارتياح لتمكننا من اللعب في البوندسليجا مرة أخرى الموسم المقبل، لكننا ندرك أن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو، وعلينا إحداث تغيير".

وختم بالقول "علينا أن نحدد المسار الصحيح، لدينا خطة واضحة، ونريد تطبيقها خلال فترة ما قبل الموسم".