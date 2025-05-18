نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا: هالاند رفض تسديد ركلة الجزاء أمام بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا بأنه تفاجأ برفض المهاجم النرويجي إرلينج هالاند تسديد ركلة جزاء حصل عليها فريقه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام كريستال بالاس أمس السبت ليسددها عمر مرموش ويضيعها.

جوارديولا: هالاند رفض تسديد ركلة الجزاء أمام بالاس

حصل سيتي على ركلة جزاء في الشوط الأول عندما قام تيريك ميتشل مدافع بالاس بعرقلة برناردو سيلفا الذي اقتحم المنطقة بعد تأخر فريقه 1-0 بهدف إبريتشي إيزي.



وبدا أن هالاند، الذي لم يسجل أي هدف في أول خمس مباريات له مع سيتي على ملعب ويمبلي، على وشك كسر نحسه، لكنه منح الكرة إلى مرموش ليتصدى دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس ببراعة لأول ركلة جزاء يسددها المهاجم المصري مع سيتي.

وقال جوارديولا: "اعتقدت أنه كان سيرغب في تسديد ركلة الجزاء، لكنهما لم يتحدثا".

وأضاف: "تلك اللحظة قبل تسديد ركلة الجزاء، الأمر يتعلق بالإحساس وشعور كل منهما، قررا أن عمر كان مستعدًا لتسديدها".

وتابع: "استغرق عمر الكثير من الوقت عندما تم إيقاف اللعب، مما زاد من الضغط عليه، وتصدى هندرسون لركلة الجزاء بشكل جيد".