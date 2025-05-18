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أحمد جودة - القاهرة - أوصى توني كروس، نجم ريال مدريد السابق، إدارة "الملكي" بالتعاقد مع أنجيلو ستيلر، لاعب وسط شتوتجارت الألماني الشاب (24 عامًا).

بتوصية من كروس.. ريال مدريد يراقب نجم شتوتجارت

ويُقارن ستيلر كثيرًا بكروس من حيث أسلوب اللعب وقدرته على بناء الهجمات.

وقالت صحيفة Sky Sport إن توني كروس قام بتوصية ريال مدريد بالتعاقد مع أنجيلو ستيلر، وأصبح بالفعل أحد الأولويات لتعزيز خط الوسط.

وتأتي هذه التوصية في ظل حرص النادي "الملكي" على تعزيز وسط الميدان بعد فترة من التركيز على خط الدفاع.

وتابعت: "بيريز يقدر كروس كثيرًا ويحتفظ بعلاقة طيبة معه، ويفتح له أبواب النادي لممارسة أدوار أخرى بعد انتهاء مسيرته كلاعب".

ووفقًا للمصدر ذاته فإن ريال مدريد لن يتردد في كسر خزائنه من أجل ضم ستيلر، الذي أبدى استعدادًا للانضمام إلى "الميرنغي" واللعب في سانتياغو برنابيو، مما يعد خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية.