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أحمد جودة - القاهرة - قال المهاجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا إنه لن يعود إلى بنفيكا في الموسم المقبل، وذلك بعد فشل النادي في الفوز بالدوري البرتغالي لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع مضيفه سبورتنغ براغا أمس السبت، لينهي الموسم بفارق نقطتين عن البطل سبورتنج لشبونة.

دي ماريا يعلن الرحيل عن بنفيكا

أمضى دي ماريا (37 عامًا) الذي اعتزل اللعب الدولي العام الماضي بعد مشاركته في 145 مباراة مع الأرجنتين، خمس سنوات في بنفيكا على فترتين، إذ عاد إلى النادي في عام 2023 بعد أن لعب في ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وكتب دي ماريا عبر إنستغرام: "من المؤلم للغاية أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة بعد عام طويل كهذا. كانت هذه آخر مباراة لي في الدوري بهذا القميص، وأنا فخور من أنني تمكنت من ارتدائه مرة أخرى".

وأضاف: "لا تزال هناك مباراة نهائية يوم الأحد المقبل وسنخوضها بكل رغبة في الفوز. معًا كالعادة وشكرًا لمشجعي بنفيكا على دعمكم".

ويلعب بنفيكا أمام سبورتنغ في نهائي كأس البرتغال يوم 25 مايو، قبل أن يبدأ مشواره في كأس العالم للأندية يوم 16 يونيو المقبل.