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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز حسم صفقة ضم الهولندي الدولي جيريمي فريمبونج مدافع باير ليفركوزن الألماني.

ليفربول يحسم صفقة فريمبونج وينتظر الفحوصات الطبية

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن الصفقة تتوقف فقط على اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية.

وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أن عقد فريمبونج /24 عاما/ مع ليفربول سيمتد حتى عام 2030.

وستتكلف صفقة ضم المدافع الأيمن فريمبونج مبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليفركوزن والذي يمتد حتى 2028.

ويسعى ليفربول لتعويض رحيل الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، الذي في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وقد وجد ضالته في فريمبونج الذي سجل 30 هدفا خلال 190 مباراة مع ليفركوزن منذ قدومه من صفوف سيلتك الاسكتلندي في 2021 مقابل 11 مليون يورو.