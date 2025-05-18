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أحمد جودة - القاهرة - يخطط نادي هوفنهايم للإبقاء على مدربه كريستيان إيلزر في الموسم المقبل رغم أنه أفلت بأعجوبة من شبح الهبوط في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم.

هوفنهايم الألماني يخطط للإبقاء على مدربه إيلزر رغم الإفلات بأعجوبة من الهبوط

وقال المدير الرياضي أندرياس شيكر بعد هزيمة هوفنهايم بأربعة أهداف دون ردأمام ضيفه بايرن ميونخ بطل الموسم، في الجولة الأخيرة من البوندسليجا أمس السبت "سندخل الموسم المقبل بالتأكيد مع كريستيان إيلزر، علينا منحه الوقت وفترة تحضير أطول، لإحداث تغيير".

وتولى إيلزر تدريب هوفنهايم في نوفمبر 2024 خلفا لبيليجرينو ماتارازو، لكنه فشل في انتشال الفريق من كبوته، حيث أنهى الموسم في المركز الخامس عشر، بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وأوضح شيكر "نعلم أنه كان موسمًا كارثيًا، الآن نشعر بالارتياح لتمكننا من اللعب في البوندسليجا مرة أخرى الموسم المقبل، لكننا ندرك أن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو، وعلينا إحداث تغيير".

وختم بالقول "علينا أن نحدد المسار الصحيح، لدينا خطة واضحة، ونريد تطبيقها خلال فترة ما قبل الموسم".