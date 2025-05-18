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أحمد جودة - القاهرة - رغم حسم برشلونة لقب الدورى الإسبانى لكرة القدم، فلا تزال المنافسة قائمة على جبهات عدة فى المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة المقررة اليوم، وبات فياريال على مشارف خطف المركز الخامس المؤهل إلى تصفيات دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل.

رغم فوز برشلونة باللقب «مقاعد أوروبا» تشعل الصراع بالدورى الإسبانى

ويحل فريق «الغواصة الصفراء» ضيفا على برشلونة فى مباراة قد تتحول إلى معركة مثيرة وممتعة بين اثنين من أفضل الفرق الهجومية فى الليجا.

وبعد تلاشى الضغوطات على فريق المدرب الألمانى هانزى فليك، قد يتفرغ برشلونة لإظهار علو كعبه الهجومى أمام جمهوره المحتفل باللقب فى مباراة قد تكون الأخيرة له على الملعب الأوليمبى المؤقت قبل العودة إلى معقله الشهير «كامب نو».

ويزور فياريال كاتالونيا وهو متقدم بفارق خمس نقاط عن ريال بيتيس السادس متسلحا بتألق مهاجمه أيوسى بيريس صاحب الـ 18 هدفا فى الدورى، من بينها سبعة فى آخر تسع مباريات، بينما يُعد خروج ريال مدريد خالى الوفاض على جميع الجبهات هذا الموسم أمرا مخيبا للآمال لفريق حافل بالإنجازات، إلا أن لنجمه الفرنسى كيليان مبابى سببا إضافيا لمواصلة اللعب بزخم، حيث سجل قائد المنتخب الفرنسى هدفه الـ 40 فى مختلف المسابقات أمام ريال مايوركا (2-1)، وهو أيضا متصدر ترتيب هداف الدورى برصيد 28 هدفا بفارق ثلاثة عن البولندى روبرت ليفاندوفسكى مهاجم برشلونة.

ويحل «النادى الملكي» ضيفا على اشبيلية اليوم أيضا فى الوقت الذى أمّن فيه النادى الأندلسى موقعه فى دورى الأضواء أخيرا بعدما انهى سلسلة طويلة على أرضه من دون فوز من خلال تغلبه على لاس بالماس.

وتشكل المباراة فرصة إضافية لمبابى لممارسة هوايته التهديفية وتوسيع الفارق عن ليفاندوفسكي، مما يضمن له الفوز بالحذاء الذهبى «بيتشيتشي» من موسمه الأول.

ويقاتل ليجانيس بقوة لتجنب الانضمام إلى لاس بالماس وريال بلد الوليد اللذين هبطا إلى الدرجة الثانية، وفى وقت يحتل فيه ليجانيس المركز الثامن عشر بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان قبل جولتين من النهاية، يواجه فريق العاصمة نظيره لاس بالماس وهو بحاجة للفوز فى مباراتيه مقابل خسارة ألافيس النقاط عندما يحل ضيفا على بلد الوليد من اجل الاحتفاظ بآمال واقعية فى تفادى الهبوط فى الجولة الأخيرة.

ويأمل سلتا فيجو الممتع إنهاء ثمانية أعوام من الغياب عن المسابقات القارية هذا الأسبوع، ويكفيه الفوز بمواجهة رايو فاييكانو الذى يكافح أيضا من اجل التأهل إلى مسابقة الدورى الأوروبى «يوروبا ليج» من أجل ضمان المركز السابع.