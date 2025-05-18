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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني، الانتظام في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية ابتداءً من اليوم الأحد.

الزمالك ينتظم بمعسكر مغلق استعدادًا لمباريات الدوري والكأس

ومن المقرر أن يستمر الفريق في المعسكر المغلق حتى مساء يوم الأربعاء المُقبل، في إطار الاستعداد للفترة المُقبلة، في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة في مسابقة الدوري، بجانب مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وستُقام تدريبات الفريق خلال المعسكر على ستاد هيئة قناة السويس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

