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أحمد جودة - القاهرة - كشف نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي، حقيقة الأنباء المنتشرة حول تقديم استقالته من رئاسة الدراويش، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تدهور النتائج.

نصر أبو الحسن لـ "دوت الخليج": لم أتقدم باستقالتي وسأمثل النادي باجتماع الرابطة

وأكد أبو الحسن في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أن ما يتردد عن استقالتي غير صحيح، وفوجئت بكم الاتصالات التي حاولت التواصل معي، وهذا أمر لم يحدث ولن أتركب مركب الإسماعيلي في هذا الوقت الحساس.

وتابع: "أمارس مهام عملي بشكل طبيعي كرئيس للنادي، ونحاول إيجاد حلول من أجل الخروج من الأزمات التي نعاني منها ونأمل الاستمرار في الدوري المصري بالموسم المقبل".

واختتم رئيس نادي الإسماعيلي: "متواجد في عملي بشكل طبيعي، وسوف أحضر اجتماع رابطة الأندية اليوم ممثًلا عن النادي".