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أحمد جودة - القاهرة -

فاز كاواساكي فرونتال على ضيفه سيريزو أوساكا 2 /صفر وفاجيانو اوكاياما على ضيفه البيريكس نيجاتا 2 /1 اليوم الأحد في المرحلة 17 من الدوري الياباني.

انتصار كاواساكي وأوكاياما في الدوري الياباني

وعلى ملعب تودوروكي كاوازاكي، حسم كاواساكي فوزه على سيريزو أوساكا بهدفين سجلهما البرازيلي إريسون دانيلو في الوقت القاتل، وتحديدا في الدقيقتين 85 و88.

الفوز رفع رصيد كاواساكي إلى 24 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن سيريزو صاحب المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الأخرى، تقدم أوكاياما بهدف عن طريق أتارو ايساكا في الدقيقة العاشرة ولكن بعدها بخمس دقائق أدرك موتوكي هاسيجاوا التعادل لنيجاتا، ثم تقمص كازوناري إتشيمي دور البطولة وسجل هدف الحسم لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 58.

الفوز رفع رصيد أوكاياما إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد نيجاتا عن 13 نقطة في المركز قبل الأخير.