من هو معلق مباراة مصر ضد نيجيريا؟

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أحمد جودة - القاهرة - ينتاب الفضول لدى عشاق مشاهدة الفراعنة، معرفة معلق مباراة مصر ضد نيجيريا في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر مايو الجاري في إطار تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مصر ضد نيجيريا اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة



يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد نيجيريا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD.



معلق مباراة مصر ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة



أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة مصر ضد نيجيريا مساء اليوم الأحد في إطار لقاء تحديد المركز الثالث والرابع في كأس أمم إفريقيا للشباب، للمعلق المصري أحمد عبده.

