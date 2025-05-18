موعد مباراة مصر ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا للشباب والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر للشباب مع نظيره منتخب نيجيريا مساء اليوم الأحد 18 مايو 2025 على استاد "الدفاع الجوي"، وذلك في إطار لقاء تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة.



وكان منتخب مصر قد أُقصي من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة أمام منتخب المغرب بهدف نظيف، وبنفس النتيجة ودع منتخب نيجيريا نفس الدور بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا.



موعد مباراة مصر ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة



تنطلق صافرة البداية لمباراة مصر ضد نيجيريا اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة



تذاع مباراة مصر ضد نيجيريا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD، بتعليق المعلق المصري أحمد عبده.

