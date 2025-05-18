متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني



من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس يوم الأحد 18 مايو 2025 على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وستبث أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 4 الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وسيقوم علي محمد علي بالتعليق على أحداث اللقاء.



تعادل ريال بيتيس مع رايو فاليكانو بهدفين لكل منهما في الجولة الماضية من الليجا بينما خسر أتلتيكو مدريد من أوساسونا بهدفين نظيفين في نفس الجولة.



يحتل ريال بيتيس المركز السادس برصيد 59 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 70 نقطة.



موقف أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني



احتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 76 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 24 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 10 مباريات.



في حين احتل ريال بيتيس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 57 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 15 مباراة وخسر 9 مباريات.

