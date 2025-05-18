نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية في الليجا والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية لمتابعة مباراة إشبيلية وريال مدريد وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



فاز إشبيلية على لاس بالماس بهدف نظيف في الجولة الماضية من الليجا كما فاز ريال مدريد على ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.



يحتل إشبيلية المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 78 نقطة.



موقف إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني



احتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 95 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 29 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراة واحدة.



في حين احتل إشبيلية المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 41 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 17 مباراة



موعد مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني



من المقرر أن تقام مباراة إشبيلية وريال مدريد يوم الأحد 18 مايو 2025 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وستبث أحداث مباراة إشبيلية وريال مدريد عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

