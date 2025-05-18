نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية عن موعد مباراة برشلونة وفياريال وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



فاز فياريال على ليجانيس بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الليجا كما فاز برشلونة على إسبانيول بهدفين نظيفين في نفس الجولة.



توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بعد احتلاله صدارة جدول الليجا برصيد 85 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل فياريال المركز الخامس برصيد 64 نقطة.



موقف برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني



احتل فياريال المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 53 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 13 مباراة.



في حين احتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 85 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 26 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 5 مباريات.



موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني



من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وفياريال يوم الأحد 18 مايو 2025 على ستاد لويس كومبانيس الأولمبي معقل برشلونة وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وستبث أحداث مباراة برشلونة وفياريال عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وسيقوم حسين العيدروس بالتعليق على أحداث اللقاء.

