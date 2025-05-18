نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي إن سبورت 6 الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان وخاصة الإفريقية، معرفة تردد قناة بي إن سبورت 6 الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا اليوم الأحد 18-5-2025 على ملعب "الدفاع الجوي" في إطار تحديد المركز الثالث والرابع في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة.



موعد مباراة مصر ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة



تبدأ أحداث مباراة مصر ضد نيجيريا اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة



سيتم نقل وإذاعة مباراة مصر ضد نيجيريا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD، بتعليق المعلق المصري أحمد عبده.



ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، تردد قناة bein Sports 6HD، الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا في إطار لقاء تحديد المركز الثالث والرابع في كأس أمم إفريقيا للشباب.



التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

