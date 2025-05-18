نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة روما ضد ميلان في الكالتشيو والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 18 من شهر مايو الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما مع نظيره فريق أي سي ميلان، في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.



موعد مباراة روما ضد ميلان في الدوري الإيطالي



وسيلاقي فريق روما نظيره ميلان على ملعب الاولمبيكو، مساء اليوم الأحد؛ في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق روما المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بينما يقع أي سي ميلان في المركز الثامن بواقع 60 نقطة...



القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي



وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي، وستنقل مباراة ميلان ضد روما عبر قناة ad sports 1HD.

