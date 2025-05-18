نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم.. متى تقام مباراة انتر ميلان ضد لاتسيو ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة الحاسمة والمرتبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، مع نظيره لاتسيو، في بطولة الدوري الإيطالي.



موعد مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي



ويستضيف ملعب جوسيبي مياتزا، مباراة لاتسيو صد انتر ميلان، في الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإيطالي، حيث ستقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 77 نقطة، بينما يتواجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 64 نقطة.



القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي



والجدير بالذكر أن مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو على ملعب جوسيبي مياتزا عبر قناة Abu Dhabi Sports 1 Premium، باعتبارها الوكيل لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي.

