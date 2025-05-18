موعد مباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأحد الموافق 18 من شهر مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز



موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي



ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأحد 18 مايو 2025، في الجولة السابعة والثلاثين، على ملعب الإمارات، في تمام 6:30 مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات.



ويحتل فريق أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 68 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.



القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي



والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستقوم ببث مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي، وتحديدا على قناة beIN Sports 1HD.

