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أحمد جودة - القاهرة - قال معتصم سالم مساعد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن النادي لم يتلق أي رد من رابطة الأندية على طلب تأجيل مباراة سيراميكا في الجولة الأخيرة من الدوري، متسائلا: " كيف نتعامل مع مجلس الرابطة الذي لا يعير الأندية اهتماما على حد المساواة، ولا يدعمنا، بل يعوقنا عن تأدية مهمتنا الوطنية كممثل لكرة القدم المصرية في نهائي دوري الأبطال.

معتصم سالم: بيراميدز لم نتلقي أي رد من رابطة الأندية بخصوص طلب تأجيل مباراة سيراميكا

أضاف معتصم سالم أن النادي أرسل للرابطة طلب تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا الحاسمة والتي تقام بين مباراتي الذهاب والإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا ولم يتم الرد علينا حتى الآن، متسائلا:" ما دخل الكرة المصرية ونادي بيراميدز أن يتم محاربته بهذه الصورة وحرمانه من حقه في تأجيل اللقاء حتى ينتهي من مباراتي نهائي دوري الأبطال، كي يتم مساعدة المنافس في قيد أحد اللاعبين بقائمته؟!!

تساءل:" ولماذا الإصرار على لعب نادي بيراميدز لمباراة سيراميكا يوم ٢٨ مايو في طل ارتباطاته المحلية والقارية، في حين أن المنافس من الممكن أن ينهي مبارياته في موعده دون ارتباطها بنادي بيراميدز، حتى يستعد لمهمته في كأس العالم للأندية؟!!