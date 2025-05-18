نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحل أزمة باتشيكو اليوم.. ومفاجأة بشأن صفقة المهاجم العراقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لحل قضية المدرب البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، من أجل حل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الفارس الأبيض في الفترة الحالية.

الزمالك يحل أزمة باتشيكو اليوم.. ومفاجأة بشأن صفقة المهاجم العراقي

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نادي الزمالك من المقرر أن يدفع اليوم 819 ألف يورو إلى باتشيكو لحل أزمة مستحقاته المتأخرة".

وأضاف:" لن يتم رفع القيد عن نادي الزمالك، عقب دفع المبلغ مباشرة ولكن سيتم رفعه خلال الأسبوع المقبل".

واستكمل كريم رمزي:" أما عن صفقة المهاجم العراقي مهند علي، لاعب فريق الشرطة تواصلنا مع مصدر مقرب منه، وأكد أن الأمر مجرد اهتمام فقط من نادي الزمالك، ولم بتواصل معنا أحد بشكل رسمي ولم يصل أي عرض رسمي حتى الآن إلى اللاعب ".