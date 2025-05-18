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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني أن النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لا يزال يضع الانتقال إلى برشلونة ضمن أولوياته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

نجم مانشستر يونايتد مصمم على الانتقال من برشلونة

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن راشفورد مستعد لتخفيض راتبه بشكل كبير لتسهيل انضمامه إلى الفريق الكتالوني، رغم ارتباط اسمه سابقًا بعدة مرات بالنادي، كان آخرها في يناير الماضي، قبل أن ينتقل إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة.

وأضاف التقرير أن راشفورد يرى في برشلونة البيئة المثالية لاستعادة مستواه وإحياء مسيرته، خاصة في ظل المشروع الجديد الذي يقوده المدرب الألماني هانز فليك.

من جهة أخرى، أفادت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يرحب بفكرة بيع اللاعب بشكل نهائي مقابل 40 مليون يورو، وهو مبلغ أبدى أستون فيلا استعداده لدفعه لضمان استمرار راشفورد ضمن صفوفه بصورة دائمة.