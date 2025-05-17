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أحمد جودة - القاهرة - مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس مباشر دون تقطيع | نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس مباشر دون تقطيع | نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025.. في أمسية كروية من العيار الثقيل، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، حيث يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024-2025.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا، ليس فقط بسبب أهمية اللقب بل أيضًا لما تشهده من مشاركة لنجوم بارزين في مقدمتهم الهداف النرويجي إيرلينج هالاند والنجم المصري عمر مرموش الذي يظهر لأول مرة في نهائي بهذه القيمة مع فريقه الجديد.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بطموحات عالية لتأكيد هيمنته المحلية، بينما يأمل كريستال بالاس في قلب التوقعات وتحقيق لقب تاريخي يُحسب له في سجل الكرة الإنجليزية.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر سيتي وكريستال بالاس من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد

تقام مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس مساء اليوم السبت في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة وهي نفس الساعة في كل من السعودية والكويت والأردن فيما تذاع عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت السودان، والساعة 4:30 بتوقيت المغرب والجزائر.

القنوات الناقلة

يمكن متابعة المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة، والتي تمتلك حقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد أعلنت الشبكة عن إسناد التعليق إلى المعلق الشهير خليل البلوشي.

الطريق إلى النهائي

شق مانشستر سيتي طريقه إلى النهائي بثقة وثبات، حيث تغلب في نصف النهائي على نوتنجهام فورست بنتيجة هدفين دون رد (2-0)، معتمدًا على قوته الهجومية المدمرة بقيادة هالاند وفودين.

أما كريستال بالاس، فقد حقق فوزًا كبيرًا على أستون فيلا بثلاثية نظيفة، مؤكدًا عزمه على بلوغ النهائي بروح قتالية ورغبة حقيقية في المنافسة.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

التاريخ يصب بقوة في مصلحة مانشستر سيتي، حيث التقى الفريقان في 29 مواجهة عبر مختلف البطولات حيث فاز السيتي في 21 مباراة بينما فاز كريستال بالاس في ثلاث مناسبات فقط وحسم التعادل خمس مواجهات.

و سجل لاعبو مانشستر سيتي 71 هدفًا في شباك كريستال، مقابل 24 هدفًا فقط لصالح الأخير.

القيمة السوقية لمانشستر سيتي

تبلغ القيمة السوقية لفريق مانشستر سيتي نحو 1.30 مليار يورو مقابل 311 مليون يورو لنادي كريستال بالاس، ما يعكس الفارق الكبير في الإمكانات والنجوم بين الفريقين. ويعد النرويجي هالاند أغلى لاعب في هذه المواجهة بقيمة سوقية تقدر بـ 200 مليون يورو.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد كريستال بالاس

وبحسب التوقعات، يدخل السيتي اللقاء بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

وفي خط الدفاع: روبن دياز، مانويل أكانجي، ماتيوس نونيز، ويوشكو جفارديول.

ويأتي في الوسط: بيرناردو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش، وكيفين دي بروين.

أما في الهجوم: عمر مرموش، إيرلينج هالاند، وفيل فودين.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل النهائي

قبل هذه المواجهة، يحتل مانشستر سيتي المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 36 مباراة، حيث حقق 19 فوزًا و8 تعادلات و9 هزائم.

وسجل الفريق 67 هدفًا واستقبل 43

بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 49 نقطة من 12 فوزًا و13 تعادلًا و11 خسارة وسجل الفريق 46 هدفًا مقابل 48 دخلت مرماه.