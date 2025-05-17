نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجما وادي دجلة هانيا الحمامي وعلي فرج يتأهلان لنهائي بطولة العالم للإسكواش بأمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل لاعبا وادي دجلة، هانيا الحمامي وعلي فرج للدور النهائي لبطولة العالم للإسكواش2024-2025 المقامة في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية ليقتربا خطوة جديدة من تحقيق اللقب، يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في دعم أبطال النادي للمشاركة في البطولات الكبرى داخل وخارج مصر، لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز ريادة مصر للعبة.

هانيا الحمامي وعلي فرج يتأهلان لنهائي بطولة العالم للإسكواش

وفازت بطلة وادى دجلة هانيا الحمامي -المصنفة الثالثه عالميًا- على نوران جوهر- المصنفة الأولى عالميًا، في مباراة دور نصف النهائي بنتيجة 3-1، بواقع أشواط 9-11، 11-8، 11-7، 11-6 في مباراة استغرقت 75 دقيقة، وفي منافسات الرجال، تغلب علي فرج -المصنف الثاني عالميًا- على منافسه دياجو الياس - المصنف الثالث عالميًا- بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-5، 11-4، 11-5، في مباراة استغرقت 41 دقيقة.

ومن المقرر أن يواجه علي فرج منافسه مصطفي عسل، المصنف الأول عالميًا، في النهائي يوم 17 مايو، كما ستواجه هانيا الحمامي منافستها نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا.

جدير بالذكر أن بطولة العالم للإسكواش بأمريكا 2025 تُعد من أهم البطولات العالمية في رياضة الإسكواش، حيث تجمع نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 635 ألف دولار للرجال ومثلهم السيدات. وتُقام البطولة في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 9 إلى 17 مايو. يشارك في البطولة 39 لاعبًا ولاعبة من مصر، ويتنافسون على اللقب الأغلى في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش(PSA).