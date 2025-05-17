نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزير الشباب والرياضة.. مركز شباب الرملة يتوج ببطولة القليوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في احتفالية رياضية كبرى بمحافظة القليوبية، تُوج فريق مركز شباب الرملة التابع لإدارة شباب بنها بلقب بطولة القليوبية ضمن منافسات "دوري الاتحاد العام لمراكز شباب مصر"، وذلك بحضور وتشريف معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي يواصل دعمه المتواصل للأنشطة الرياضية في ربوع الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتمكين الشباب.

مركز شباب الرملة يتوج ببطولة القليوبية

وجاءت البطولة ضمن جولة ميدانية لمعالي الوزير بالمحافظة، رافقه خلالها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حيث شهدا معًا ختام البطولة وسط حضور رسمي ودولي لافت، ضم كلًا من الدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وعميد كلية علوم الرياضة بجامعة قناة السويس، والدكتور محمد سليمان، أمين صندوق الاتحاد، والدكتور وليد الفرماوي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والأستاذ ياسر قاسم، رئيس فرع الاتحاد بالقليوبية.

وشهدت مراسم التتويج مشاركة دولية متميزة بحضور سعادة السيد بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى مصر، والسيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقد أشاد الدكتور أشرف صبحي في كلمته بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، مؤكدًا أن هذه المسابقات تأتي في إطار رؤية الوزارة نحو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، واكتشاف المواهب، وترسيخ مفاهيم الانتماء والعمل الجماعي بين شباب مصر.

وقال وزير الشباب والرياضة: "إن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بالشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الوطن ومستقبله. وتعمل وزارة الشباب والرياضة على ترجمة هذا التوجه إلى برامج ومبادرات ملموسة، سواء على مستوى دعم البنية التحتية الرياضية، أو تنظيم البطولات، أو توفير الفرص الحقيقية لاكتشاف وتطوير المهارات الرياضية في مختلف المحافظات. إن مثل هذه البطولات تُعد منصة مهمة لتعزيز القيم الرياضية، وغرس روح المنافسة الشريفة، والانتماء الوطني في نفوس شبابنا. وسنواصل العمل على توسيع هذه القاعدة وتنويع الأنشطة لتشمل مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة ومتوازنة لشباب مصر."

واختتمت الفعاليات بتسليم كأس البطولة والجوائز المالية للفريقين الفائزين، وسط أجواء احتفالية حافلة بالحماس والتشجيع، عكست روح التنافس الشريف التي سادت البطولة من بدايتها وحتى نهايتها.