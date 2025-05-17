نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكيك بوكسينج يكلف وائل أبو هيسة برئاسة منطقة الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسيج، عن تكليف الدكتور وائل أبو هيسة، أمين عام كلية التربية الرياضية بالإسكندرية سابقا، بإنشاء مجلس إدارة منطقة الإسكندرية للكيك بوكسيج.

الكيك بوكسينج يكلف وائل أبو هيسة برئاسة منطقة الإسكندرية

قال رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن اختيار أبو هيسة في ذلك المنصب الهام جاء نظرا لخبراته الكبيرة في مجال رياضات فنون الدفاع عن النفس حيث يعمل حاليا على اختيار مجلس إدارة توافقي لمنطقة الإسكندرية للكيك بوكسينج.

أضاف محمد صبيح، أن اختيار مجلس إدارة منطقة الإسكندرية سيتم بالتنسيق مع فارس غنيم رئيس القطاع الشمالي للكيك بوكسينج بهدف أن يضم جميع أبناء اللعبة في فرع الاتحاد بالإسكندرية.

من جانبه وجه الدكتور وائل أبو هيسة الشكر إلى محمد صبيح، مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، مشيدا بالنجاحات التي حققتها رياضة الكيك بوكسينج على مدار السنوات الماضية منذ إشهار الاتحاد والذي حقق انتشارا كبيرا في مختلف الأندية ومراكز الشباب والأكاديميات الخاصة مع إقبال على الانضمام إلى رياضة الكيك بوكسينج.

حقق اتحاد الكيك بوكسينج نجاحات على مدار السنوات الماضية حيث ارتفع معه عدد اللاعبين في مختلف محافظات الجمهورية لأكثر من 100 ألف لاعب ولاعبة لتصبح اللعبة القتالية المفضلة لدى الشباب الأمر الذي انعكس على المستوى والعربي والقاري بالإيجاب على تطور اللعبة محليا.