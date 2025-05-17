طوكيو ت د.ب.أ: عزز فريق كاشيما انتلرز صدارته للدوري الياباني لكرة القدم، بفوزه على ضيفه شيميزو اس بالس 1 /‏ صفر في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة. وأنهى كاشيما انتلرز الشوط الأول متقدما بهدف سجله يوما سوزوكي في الدقيقة السابعة. ورفع كاشيما انتلرز رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام كاشيوا ريسول، وتوقف رصيد شيميزو اس بالس عند 22 نقطة في المركز العاشر. وكان هذا الانتصار هو الثاني عشر لكاشيما انتلرز في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في واحدة.

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