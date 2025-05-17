نادي قريات يكرم فريق الشباب المتوج بلقب دوري تحت 19 سنة لكرة القدم

فـي احتفالية مميزة وبرعاية خالد الزبير

كتب ـ خالد الجلنداني :

أقام نادي قريات حفل تكريم لفريق الشباب «تحت 19 سنة « بالنادي المتوج بلقب درع دوري الشباب لكرة القدم للموسم الرياضي 2024/‏2025 م، وذلك تحت رعاية خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار «أومنفيست» بقاعة النادي بحضور الدكتور جمعة بن علي آل جمعة الرئيس الفخري لنادي قريات وسالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم ومحمد بن خلفان المشرفي رئيس مجلس إدارة نادي قريات واعضاء مجلس الادارة والجهاز الفني والاداري ولاعبي فريق الشباب واشتمل حفل التكريم على فقرات متنوعة حيث استهل الحفل بكلمة محمد المشرفي رئيس النادي رحب فيها براعي الحفل والحضور وقال : نحتفل في هذه الامسية الجميلة بجيلين متفاوتين من أصحاب العطاء والمجد جيل أسس وبنى وبذل وضحى وكابد وأعطى وأخذ على عاتقة الارتقاء بسمعة هذا البلد العظيم في المحافل الدولية وكرس جهده لتبقى رايته عالية خفاقة بين الدول، استثمر طاقات الشباب المتعطش للمجد وأنار لهم الطريق ليصلوا إلى منصات التتويج والتكريم فكان لهما الانجاز وكانت لعمان السمعة الطيبة لم يكن ذلك الطريق سهلا ً ولا مفروشا ً بالورود بل كان صعبا ً وشاقاً، وتكتنفه العديد من الصعوبات ولنا في خالد بن محمد الزبير الذي ترجل قبل ايام عن قيادة اللجنة الاولمبية العمانية أحد تلك الأمثلة المتميزة والخالدة لما كان له من دور فعال في قيادة منظومة العمل الرياضي في السلطنة منذ أن كان رئيسا للنادي الاهلي سابقا وعرف بشخصيته المتزنة عند إدارة العمل في المناصب التي كلف بها داخليا وخارجيا وبفكره المبني على رؤية واقعية للاحداث وسالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم الذي سيترجل قريبا عن قيادة الاتحاد بعد مسيرة حافلة من العطاء والعمل الدؤوب المتواصل حمل خلالها راية الاتحاد في مرحلة دقيقة فكان حاضرًا بحكمته وعمله المتقن وإيمانه العميق برسالته الرياضية في خدمة الوطن فلهم جزيل الشكر والتقدير. واضاف المشرفي أما الجيل الاخر الذي نتحدث عنه هو الجيل الفتي من شبابنا الأوفياء لاعبو فريق كرة القدم لفئة الشباب تحت 19 سنة الذين مثّلوا نادي قريات خير تمثيل ورفعوا رايته عالية في سماء المجد، متوجين بدرع الدوري لأول مرة في تاريخ النادي، بعد ذلك بدأت فقرات الحفل التي اشتملت على لوحة طلابية قدمتها طالبات مدرسة الغدير للتعليم الأساسي ثم قدمت إحدى فرق الفنون الشعبية بالولاية فن بحري الذي نال استحسان الحضور . وشهد الحفل تكريم خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العمانية السابق وسالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم تقديرا لجهودهم الكبيرة في خدمة الرياضية العمانية.

بعد ذلك قام خالد بن محمد الزبير راعي الحفل بتكريم الجهاز الفني والاداري ولاعبي فريق الشباب المتوج بلقب دوري الشباب تحت 19 سنة .

وقال خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار «أومنفيست» في البداية نتقدم بالشكر الجزيل لنادي قريات على إقامة هذه الاحتفالية التي تعبر عن تقديرهم ودعمهم لفريق الشباب الحاصل على لقب دوري الشباب مضيفا بان هذه النادي العريق حقق نتائج مشرفة في العديد من البطولات وساهم في ابراز مجموعة من الشباب في مختلف المجالات فكل الشكر والتقدير لهم ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والنجاح في البطولات القادمة.