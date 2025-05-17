اتحاد السلة يشارك فـي مؤتمر الاتحاد الدولي بالبحرين

كتب ـ عبدالله الجرداني:

شارك الاتحاد العماني لكرة السلة في أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) نصف السنوي، الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة يومي 16 و17 مايو الجاري مركز البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات، حيث مثل الاتحاد في المؤتمر أبوبكر بن احمد الجهوري نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة ويشارك في مؤتمر أكثر من 180 دولة حول العالم .

ناقش المؤتمر مجموعة من الملفات الاستراتيجية التي تهم مستقبل اللعبة، إلى جانب استعراض التقارير الفنية والإدارية الخاصة بأنشطة الاتحاد الدولي، واتخاذ قرارات تصويتية مهمة تتعلق بمسار كرة السلة عالميًا، كما اقيمت ورش عمل تخصصية حول تطوير لعبة كرة السلة بفندق سوفيتل الزلاق كما تضمن الاجتماع اقامة حفل تكريم المشاهير (Hall of Fame) في المسرح الوطني ، كما اقيمت أيضًا ورشة تعليمية تنظمها مؤسسة الـ»FIBA» (FIBA Foundation Clinic) في مدينة خليفة الرياضية .

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الاتحاد العماني لكرة السلة على التفاعل الإيجابي مع المنظمات الدولية، وتعزيز حضوره في المحافل الرياضية العالمية، والمساهمة في صنع القرار الرياضي على مستوى كرة السلة الدولية. وتُعد هذه المشاركة فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحادات الوطنية الأخرى، والاطلاع على أفضل الممارسات والتوجهات الحديثة في تطوير كرة السلة.